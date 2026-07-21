Serie A Women Athora: verranno svelate domani le 22 giornate della Competizione

Nel weekend tra il 26 e il 27 settembre prenderà avvio la Serie A Women Athora. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di domani verranno rese note le 22 giornate della Competizione. Durante la presentazione del calendario, condotta da Marco Calabresi e Martina Angelini, verrà anche mostrato il pallone della Serie A Women 2026-2027.

La Juventus sarà la prima a scendere in campo

La Juventus affronterà il 5 agosto il Torrense nella partita di qualificazione alla UEFA Women's Champions League. A precedere, però, il Campionato di Serie A sarà la competizione che prenderà il via tra sabato 22 e domenica 23 agosto: la Serie A Women's Cup. Per la Lazio del mister Grassadonia, il primo match sarà contro il Napoli Women allo stadio Mirko Fersini il 23 agosto.

Le date della Serie A Women Athora 2026-2027

Prima giornata : 26-27 settembre

: 26-27 settembre Ultima giornata : 15-16 maggio

: 15-16 maggio Soste: 10-11 ottobre, 28-29 novembre, 5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19 dicembre-10 gennaio (sosta natalizia e Supercoppa Women), 27-28 febbraio, 6-7 marzo (impegni Nazionali), 27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa Italia e Pasqua), 17-18, 24-25 aprile (impegni Nazionali).

La sosta del Campionato include le date in cui prendera avvio la Supercoppa Women: si giocherà il 9-10 gennaio 2027. La competizione vede affrontarsi la vincitrice della Serie A e la vincitrice della Coppa Italia. Nel caso in cui la vincitrice di entrambe sia la medesima squadra, vi accede l'altra finalista della coppa nazionale. La Torres è la formazione ad aver vinto maggiormente la competizione, nata nel 1997, con 7 successi nelle 10 finali. Con 12 successi, Cristiana Girelli è la calciatrice ad aver vinto il maggior numero di edizioni.