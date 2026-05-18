Athora Game On, D'Auria: "Stagione in crescita. Sulla Nazionale vi dico che..."

Durante la seconda edizione di “Athora Game On – All Stars Night”, anche il difensore biancoceleste, Federica D'Auria è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti nel corso della serata organizzata per celebrare le eccellenze del campionato femminile.

Le dichiarazioni del difensore biancoceleste

Fa molto piacere essere qui, è una bellissima serata ed è molto importante per il calcio femminile, anche per la sua crescita, come questo. Siamo molto contenti di essere qua ed è una bellissima serata.

A livello personale che stagione ho vissuto?

Questa è stata una bella stagione, direi in crescita rispetto all'anno scorso. Abbiamo riproposto un buon calcio, buone prestazioni, non abbiamo trovato forse la costanza che ricercavamo, ma sicuramente abbiamo fatto il meglio che potevamo in ogni allenamento, in ogni partita. Per quanto riguarda il prossimo anno, ci sarà modo adesso di parlarne, che è finita la stagione, che è finita da poco, e adesso tiriamo un po' la linea di quello che è stato più l'anno e poi penseremo all'anno prossimo.

Sulla Nazionale

Pensiamo a fare bene per la qualificazione, per l’Italia e per il movimento femminile. Ci teniamo tanto e vogliamo onorare la maglia fino alla fine. Soncin, se mi convocherà? Sono sue scelte, do il massimo e sono a disposizione qualora fosse richiesta la sua presenza

Il rammarico del quinto posto conquistato