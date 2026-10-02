Prende quota il rinnovo con Mizuno: le ultime sull'Adidas

La squadra di Rino Gattuso si prepara per il secondo test di questa lunga sosta per gli impegni della Nazionale. Nel pomeriggio di domani la Lazio affronterà in casa, ancora una volta a porte chiuse, la Juve Stabia alle ore 15:00.

Lazio verso il rinnovo con Mizuno

Nel frattempo, la società è impegnata sul fronte sponsor: a partire dalla stagione 2022/23 Mizuno è lo sponsor tecnico del club, che garantisce alle casse biancocelesti circa 5 milioni a stagione. Tuttavia, il contratto è in scadenza e a Formello si lavora per il rinnovo contrattuale, anche alla luce del calo dei ricavi per la protesta dei tifosi laziali.

Adidas resta una suggestione

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si raffredda la suggestione che porta all'Adidas, che nelle ultime ore aveva alimentato un grande interesse nell'ambiente, ma che sembra rimanere, al momento, solo una lontana ipotesi. Prende invece sempre più quota il rinnovo con Mizuno.