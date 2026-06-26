Lazio, Asp Jensen è in attesa che il club trovi l’accordo con il Bayern Monaco: con lui è tutto sistemato

Asp Jensen è in attesa che il club trovi l’accordo con il Bayern Monaco: con lui è tutto sistemato. C’è Coppola per sostituire Alessio Romagnoli: col Brighton sono fitti i colloqui e gli inglesi possono aprire al prestito con diritto di riscatto. Al momento sono dietro Arnau Martinez e Sergi Dominguez per una questione di incastri economici. Cancellieri invece, tornando al tema uscite, oltre che alla Fiorentina interessa al Torino. L’arrivo di Kaiki al Como per ora ha bloccato l’addio di Pellegrini, ma è un’operazione che si potrebbe fare. Se arrivasse l’attaccante Dia rimane il maggiore indiziato a uscire.

Complicato trovare qualcuno che possa spendere almeno 13 milioni per Ratkov: sarebbe un investimento sulla fiducia visto che praticamente non ha mai giocato. Se Petar dovesse uscire, però, Gattuso potrebbe insistere per Lucca che, insieme a Marin, piace in caso di sacrificio di Gila al Napoli. Il Messaggero