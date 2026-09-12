Amorim nel post: "Non si può giocare solo un tempo. Secondo tempo? È cambiato tutto..."
Il mister Rubén Amorim ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan
Il mister Rubén Amorim ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan.
L'intervento del mister Amorim a Dazn
Abbiamo portato a casa un punto ma non si può giocare solo un tempo. Sono d’accordo con quello che ha detto Gila, Milan disastroso nel primo tempo, non c’è stata pressione, abbiamo lasciato troppo spazio alle spalle della prima pressione. Poi nel secondo tempo abbiamo messo energia, velocità ed è cambiato tutto.
Il Milan può giocare con Modric ma solo in un certo tipo di partita, per questo poi ho messo Musah. Moreira l’ho messo per avere un giocatore offensivo per ribaltarla. Essendo un sinistro apre molto il campo da quel la.