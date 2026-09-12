Amorim nel post: "Non si può giocare solo un tempo. Secondo tempo? È cambiato tutto..."

Il mister Rubén Amorim ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan.

Abbiamo portato a casa un punto ma non si può giocare solo un tempo. Sono d’accordo con quello che ha detto Gila, Milan disastroso nel primo tempo, non c’è stata pressione, abbiamo lasciato troppo spazio alle spalle della prima pressione. Poi nel secondo tempo abbiamo messo energia, velocità ed è cambiato tutto.