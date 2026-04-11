Atalanta-Juventus 0-1, l'ex Boga la decide ad inizio ripresa

Il sabato sera ha il sapore di sfida Champions League. Per la 32sima giornata del campionato di serie A si sfidano Atalanta-Juventus. Due squadre che potrebbero avere tutto o niente dalle posizioni europee da conquistare in classifica. Al Gewiss Stadium le aspettative di una bella sfida sono state pienamente rispettate. Tante occasioni, tanti ribaltamenti. A decidere però il risultato è un solo gol, quello di Boga per la Juventus. Finisce 0-1 per i bianconeri.

La partita

Primo tempo estremamente equilibrato con l'Atalanta che gioca anche meglio della Juventus creando più pericoli alla porta difesa da Di Gregorio. L'occasione più grossa arriva per un difensore della Dea. Un colpo di testa di Scalvini che sfiora il gol colpendo il palo alla sinistra del portiere bianconero. La vecchia signora si limita per lo più a coprirsi e a provare rapide ripartenze grazie ai suoi brevilinei come Conceicao, Boga e Yildiz.

Nella ripresa il trend cambia. La Juventus esce fuori e prende campo ai padroni di casa. Bastano 4 minuti ai bianconeri per sbloccarla. Ci pensa un ex, Boga, con una conclusione secca e precisa che si insacca sotto la traversa. La Dea prova a reagire ma la Juventus limita bene gli attacchi degli uomini di Palladino. Finisce così, 0-1 per la squadra di Spalletti.

Le rispettive classifiche

Sorride la Juventus che si porta a casa tre punti fondamentali per la lotta Champions, battendo tra l'altro una diretta concorrente. I punti ora sono 60 e la posizione è la quarta, con rispettivo sorpasso momentaneo sul Como di Fabregas.

Delusione per i bergamaschi invece. La prestazione oggi non è mancata ma la classifica non vede evoluzioni. Sempre settimo posto con 53 punti accumulati ad oggi.