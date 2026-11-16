Bove sulla Lazio e il paragone con la Fiorentina: «eravamo una cosa sola»
Nell’intervista il calciatore indica la forza del gruppo alla base del primato biancoceleste, pur con lo stadio deserto.
IPA
Per Edoardo Bove, la Lazio in testa deve il suo primato alla forza del gruppo, anche con lo stadio deserto. Secondo quanto riportato da Corriere Fiorentino, Nell’intervista al Corriere Fiorentino, il calciatore accosta i biancocelesti alla sua Fiorentina.
La Lazio in testa e la forza del gruppo
Alla domanda sul primo posto della Lazio e sullo stadio vuoto, Bove risponde: «Che è lì grazie alla forza del gruppo.»
Il ricordo della Fiorentina
Il paragone riguarda l’unione tra i giocatori: «In questo mi ricorda la mia Fiorentina: eravamo una cosa sola».