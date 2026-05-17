De Rossi sul derby: "Sono contento. È sempre difficile. In queste partite..."

Nel post partita di Genoa-Milan, il tecnico del Grifone Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare non solo la prestazione dei rossoblù, ma anche del derby di Roma andato in scena in contemporanea alla sfida di Marassi contro i rossoneri.

Il derby è sempre difficile, era l'ostacolo più difficile prima della fine della stagione, sono contento che si siano messi con la testa davanti al rush finale. La doppietta di Mancini? Uno non se lo aspetta, ma questi sono giocatori che tengono uniti la baracca. In queste partite come il derby escono fuori gli uomini prima dei calciatori. Il gol di Mancini al derby quando allenavo la Roma? Con me ne ha fatto uno solo, io sono più scarso.