Lazio, Boulaye Dia ad un bivio: riscatto o cessione? La situazione

Boulaye Dia si presenta a questo inizio di stagione di fronte a un vero e proprio doppio esame: da un lato deve riconquistare la fiducia di mister Gattuso dopo un'annata molto negativa, dall'altro resta uno dei principali indiziati a lasciare la Lazio per far cassa e permettere l'arrivo del centravanti richiesto dal tecnico.

La rinascita in campo con Gattuso

L'ultimo anno è stato un netto passo indietro per l'attaccante senegalese, frenato dallo scarso impiego con Sarri e chiuso con appena due reti, ben lontano dai 12 gol realizzati nella stagione precedente con Baroni che gli erano valsi un ruolo centrale e la Nazionale. Ora in ritiro Gattuso sta provando a rilancirlo, impiegandolo sia da prima punta che da seconda punta, la posizione ideale per farlo muovere tra le linee e sfruttare al meglio le sue caratteristiche.

Le voci di mercato e l'interesse del Reims

Nonostante i tentativi di rilancio in campo, sul fronte del calciomercato resta caldissima l'ipotesi di una sua cessione per finanziare le nuove entrate. Il Reims, la squadra che lo ha lanciato ad alti livelli, segue con grande attenzione la situazione, anche se al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali e concrete.