Argentina, Scaloni in lacrime: "Mi fa male nell'anima". Poi annuncia una pausa

Lionel Scaloni non è riuscito a trattenere l'emozione al termine della partita. Il commissario tecnico dell'Argentina si è presentato in conferenza stampa visibilmente commosso, lasciando trasparire tutta la difficoltà del momento e il peso della fine di un ciclo che ha regalato risultati straordinari.

Le parole del tecnico dell'Albiceleste raccontano tutto il suo stato d'animo. Scaloni ha spiegato quanto sia complicato immaginare un nuovo percorso dopo aver condiviso un'esperienza così importante con un gruppo capace di raggiungere traguardi eccezionali.

"Mi dispiace trovarmi in questa situazione. Per andare avanti servono tante cose: soprattutto bisogna resettarsi e ricostruire un gruppo come questo, che difficilmente si formerà di nuovo. Mi fa male, mi fa male nell'anima. Mi dispiace", ha dichiarato il commissario tecnico.

La delusione di Scaloni dopo la fine di un ciclo

L'allenatore argentino ha sottolineato quanto sia difficile ripartire dopo aver vissuto un percorso tanto importante insieme ai suoi giocatori. Il riferimento è soprattutto alla necessità di ricostruire un gruppo che, secondo il ct, sarà molto complicato ricreare in futuro.

Le sue parole hanno evidenziato tutta la sofferenza per un momento che rappresenta un passaggio delicato nella storia recente della nazionale argentina.

Il futuro sulla panchina dell'Argentina

Parlando del proprio futuro, Scaloni ha chiarito quale sarà il suo programma nei prossimi mesi.

"Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente. L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che le persone abbiano l'opportunità di essere qui. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. È stato un piacere essere qui. Un onore. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere".

Parole che raccontano tutto il legame del tecnico con la nazionale argentina e che lasciano aperta la riflessione sul suo futuro una volta concluso l'anno.