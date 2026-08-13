Ratkov: dopo la Dinamo Mosca, il no al Southampton

Serve un'uscita alla Lazio per fare spazio davanti. Il primo attaccante destinato a lasciare il club sembra essere Ratkov. Se lui non dovesse partire Dia sarebbe l'altra opzione, ma la Lazio vorrebbe tenerlo. Tuttavia, come riporta Alfredo Pedullà, Ratkov ha rifiutato il club inglese: dopo la Dinamo Mosca, il no al Southampton che lo aveva cercato. Nell'attesa, rimangono Lucca e Pinamonti le alternative più concrete.

La pista Pinamonti per l'attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pinamonti rappresenta la pista maggiormente percorribile, anche perchè lui stesso ha dato la sua disponibilità: secondo lui la destinazione alla Lazio sarebbe un'opportunità importante per la sua carriera. L'attaccante del Sassuolo ha anche vestito le maglie di Genoa ed Empoli in Serie A, collezionando 48 reti. L'offerta della Lazio, per portare il neroverde a Roma, è un prestito di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi legati alle prestazioni. Pinamonti ha un contratto in scadenza con il club nervoerde nel 2027. Per rendere possibile la sua partenza, il calciatore dovrebbe prolungare il suo contratto: lui sarebbe disposto ad attivare l'opzione fino al 2028 soltanto davanti al via libera del Sassuolo all'operazione.

Le ultime di Schira

Come riportato da Nicolò Schira, c'è un accordo di massima per un contratto fino al 2031 tra Pinamonti e la Lazio. Il club spinge per trovare un'intesa, la Lazio ha offerto 12 milioni di euro, un prestito con obbligo di riscatto.

C'è anche Lucca

Per quanto riguarda Lucca, la Lazio aspetta sopratutto le decisioni del Napoli. Il futuro del calciatore potrebbe dipendere dalle successive mosse offensive degli azzurri. Intanto il classe 2000 continua ad essere monitorato dalla Lazio.