Serie A Women's Cup: Lazio-Parma alla seconda giornata

Il 21 agosto prenderà il via la prima giornata della Serie A Women's Cup. La Lazio sarà impegnata contro il Napoli Women allo stadio Mirko Fersini domenica 23 agosto, il giorno precedente all'esordio della Lazio nella nuova stagione di Serie A: Gattuso e la squadra partiranno per Bologna in occasione della prima giornata del Campionato 2026/2027.

La seconda giornata della Serie A Women's Cup: 29-30 agosto

Sono state svelate dalla FIGC le date e gli orari della seconda giornata della Competizione, al via nel weekend tra venerdì 21 e domenica 23 agosto. La seconda giornata si giocherà tra sabato 29 e domenica 30 agosto. Sarà in mezzo alle gare di andata e ritorno del terzo turno preliminare di UEFA Women's Champions League, deciso per l'accesso alla League Phase. La Juventus e l'Inter si sfideranno rispettivamente contro St.Polten e Wolfsburg.

Ecco chi sfiderà la Lazio

In occasione della seconda giornata, la Lazio Women affronterà il Parma, match fissato per domenica 30 agosto alle ore 18. La sfida sarà visibile su YouTube Serie A Women.

Tutte le date e gli orari della seconda giornata