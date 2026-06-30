La CAN chiede di non effettuare dismissioni tra gli arbitri di Serie A e B

La nuova stagione è ormai alle porte, uno dei temi su cui sarà maggiormente concentrata l'attenzione è la questione arbitri, che tanto ha fatto discutere la passata stagione.

Niente dismissioni tra gli arbitri

Secondo quanto riportato da Calvar.it, la CAN avrebbe chiesto che non vengano effettuate dismissioni tra gli arbitri di Serie A e Serie B, viste le vicende, anche e soprattutto, giudiziarie dell'ultima stagione. Dall'inchiesta giudiziaria su Rocchi e Gervasoni al procedimento contro Zappi passando per la controversia riguardante la graduatoria finale quando il presidente della sezione AIA dell'Aquila ha inviato un esposto al procuratore della Repubblica di Milano per il caso di Federico Dionisi.

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