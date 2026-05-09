Lazio-Inter, Chivu: "Oggi è una partita seria, dobbiamo onorare il campionato"

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro per analizzare il momento della squadra prima del primo incontro contro la Lazio della settimana

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Nel prepartita di Lazio-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha fatto il punto della situazione dell'Inter intervenendo ai microfoni di Dazn.

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Il tecnico a Dazn

Beccalossi? Facciamo le condoglianze alla famiglia, al mondo Inter, che ha perso una leggenda. Ha onorato al meglio i colori di questa società e quello che è l'Interismo, ciò che vuol dire far parte di questa famiglia. Dispiace perdere una persona così importante.

Sulla gara di oggi

È una partita di campionato, bisogna onorare al meglio questa partita. Dobbiamo mantenere e dare continuità a tutto ciò che di buono abbiamo fatto, come principi e valori. È una partita seria anche se in questo momento siamo campioni d'Italia, ma dobbiamo onorare la competizione.

Le condizioni di Lautaro

Come sta Lautaro? Sta bene, ha fatto bene quando è subentrato con il Parma, si spera che possa fare più minuti, anche 60 minuti di gioco per ritrovare la condizione, la scelta di Thuram è per questo: Lautaro aveva bisogno di Marcus e per questo lo abbiamo schierato. 

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