Lazio-Inter, Chivu: "Oggi è una partita seria, dobbiamo onorare il campionato"

Nel prepartita di Lazio-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha fatto il punto della situazione dell'Inter intervenendo ai microfoni di Dazn.

Il tecnico a Dazn

Beccalossi? Facciamo le condoglianze alla famiglia, al mondo Inter, che ha perso una leggenda. Ha onorato al meglio i colori di questa società e quello che è l'Interismo, ciò che vuol dire far parte di questa famiglia. Dispiace perdere una persona così importante.

Sulla gara di oggi

È una partita di campionato, bisogna onorare al meglio questa partita. Dobbiamo mantenere e dare continuità a tutto ciò che di buono abbiamo fatto, come principi e valori. È una partita seria anche se in questo momento siamo campioni d'Italia, ma dobbiamo onorare la competizione.

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