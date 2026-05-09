Lazio-Inter, Chivu: "Oggi è una partita seria, dobbiamo onorare il campionato"
Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro per analizzare il momento della squadra prima del primo incontro contro la Lazio della settimana
Nel prepartita di Lazio-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha fatto il punto della situazione dell'Inter intervenendo ai microfoni di Dazn.
Il tecnico a Dazn
Beccalossi? Facciamo le condoglianze alla famiglia, al mondo Inter, che ha perso una leggenda. Ha onorato al meglio i colori di questa società e quello che è l'Interismo, ciò che vuol dire far parte di questa famiglia. Dispiace perdere una persona così importante.
Sulla gara di oggi
È una partita di campionato, bisogna onorare al meglio questa partita. Dobbiamo mantenere e dare continuità a tutto ciò che di buono abbiamo fatto, come principi e valori. È una partita seria anche se in questo momento siamo campioni d'Italia, ma dobbiamo onorare la competizione.
Le condizioni di Lautaro
Come sta Lautaro? Sta bene, ha fatto bene quando è subentrato con il Parma, si spera che possa fare più minuti, anche 60 minuti di gioco per ritrovare la condizione, la scelta di Thuram è per questo: Lautaro aveva bisogno di Marcus e per questo lo abbiamo schierato.