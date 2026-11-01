Pisacane: “Colombo? Sono convinto della sua buona fede”
Il mister del Cagliari analizza la prestazione della sua squadra al termine della partita contro i biancocelesti
Lazio-Cagliari finisce 2-1 per i padroni di casa, che diventano primi in solitaria a 28 punti. I biancocelesti vanno in svantaggio al 20’ con il gol di Nzola, ma trovano il pareggio nel primo tempo con la rete di Isaksen e poi a completare la rimonta al minuto 83’ con il gol decisivo firmato da Andrea Pinamonti. Il mister dei rossoblù Pisacane è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita.
Arbitraggio e atteggiamento della squadra
Il direttore di gara vale come i giocatori, l’episodio parla in modo chiaro ma non voglio fare polemica. Mi dispiace per il gol preso ma non voglio parlare di Colombo, sono convinto della sua buona fede. Penso che la squadra abbia lottato tanto oggi, c’è poco da toccare, dobbiamo analizzare tutto e abbiamo messo tutto in campo. Ho visto una squadra che non ha mai staccato il cip, sono contento e lo sarei di più se avessimo fatto un punto. Abbiamo tutto per riprendere a farne, sono fiducioso!
Crescita dei giovani e prospettive
Il mio Cagliari ha caratteristiche diverse rispetto allo scorso anno, oggi non abbiamo rischiato Winks ma abbiamo fatto tutti bene. Dispiace per l’infortunio di Fadera, ci stava aiutando a fare delle ottime cose. Giocare con i tanti giovani che sono entrati ci fa capire che siamo nella direzione giusta. Vedo la squadra viva, non come a Monza o nel finale contro la Roma.