Pisacane: “Colombo? Sono convinto della sua buona fede”

Lazio-Cagliari finisce 2-1 per i padroni di casa, che diventano primi in solitaria a 28 punti. I biancocelesti vanno in svantaggio al 20’ con il gol di Nzola, ma trovano il pareggio nel primo tempo con la rete di Isaksen e poi a completare la rimonta al minuto 83’ con il gol decisivo firmato da Andrea Pinamonti. Il mister dei rossoblù Pisacane è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita.

Il direttore di gara vale come i giocatori, l’episodio parla in modo chiaro ma non voglio fare polemica. Mi dispiace per il gol preso ma non voglio parlare di Colombo, sono convinto della sua buona fede. Penso che la squadra abbia lottato tanto oggi, c’è poco da toccare, dobbiamo analizzare tutto e abbiamo messo tutto in campo. Ho visto una squadra che non ha mai staccato il cip, sono contento e lo sarei di più se avessimo fatto un punto. Abbiamo tutto per riprendere a farne, sono fiducioso!