Ratkov può lasciare la Lazio: un'altra pretendente si fa avanti

Petar Ratkov sembra aver preso seriamente in considerazione l'idea di lasciare la Lazio dopo appena sei mesi in biancoceleste. L'attaccante serbo non rientra nei piani di Gattuso, alla ricerca di un nuovo attaccante, per questo lo stesso giocatore starebbe valutando un addio anticipato.

Ratkov nel mirino della Stella Rossa

Su di lui si sarebbe già mosse Dinamo Mosca e Southampton, ma secondo quanto raccolto da Sky Sport anche la Stella Rossa si sarebbe fatta avanti per il classe 2003. Al momento, però, il centravanti non sarebbe convinto delle offerte ricevute.