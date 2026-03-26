Rinnovi Lazio, da aprile si decide: priorità a Basic

Uno dei temi più caldi in casa Lazio è la questione attorno ai rinnovi contrattuali dei calciatori biancoceleste.

Futuro in bilico di diversi biancocelesti

Se da una parte Hysaj e Pedro sono in scadenza a giugno e dunque ormai destinati a lasciare la capitale biancoceleste, anche il futuro di Gila, Romagnoli, Cancellieri, Pellegrini, Provedel, Lazzari, Patric e Gigot resta in bilico. Diversi calciatori hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e, secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, nelle prossime settimane la società dovrà fare le valutazioni necessarie sul loro futuro.

Il punto su Basic

In questo scenario, oltre a Hysaj e Pedro, sembrano ormai certi gli addi di Mario Gila e Romagnoli, salvo sorprese. Tuttavia, una delle priorità del club riguarda il futuro di Toma Basic. Il centrocampista biancoceleste era infatti vicino al rinnovo di contratto fino al 2030, con tanto di aumento di ingaggio, ma ala questione fino a questo momento è rimasta in standby.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, dal mese di aprile Lotito e Fabiani torneranno a discutere sul rinnovo del 29enne. Basic, dal canto suo, è intenzione a restare nella capitale, ma non intende attendere all'infinito: il suo entourage conta di ricevere nei primi giorni del mese segnali da parte del club. In autunno era stato trovato un principio di accordi, ma ad oggi la firma definitiva resta in sospeso.