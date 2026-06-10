Lazio, difesa da rivoluzionare: Romagnoli ai saluti, spunta Coppola

C'è una difesa tutta da ricostruire e il tempo stringe. Rispetto ai dieci difensori che avevano terminato la stagione sotto la guida di Sarri, oggi la Lazio ne conta ufficialmente soltanto otto in organico. Hysaj ha già lasciato Formello, mentre Patric viene considerato da Gattuso come una possibile soluzione a centrocampo.

A questi movimenti si aggiunge la situazione di Alessio Romagnoli, ormai vicino alla partenza: con l'Al-Sadd restano da definire gli ultimi dettagli. Nel frattempo il club attende eventuali proposte per Lazzari, con il Sassuolo che potrebbe tornare all'assalto, e per Pellegrini, seguito con attenzione dal Como.

Alla fine i difensori effettivamente disponibili potrebbero ridursi a cinque elementi, motivo per cui il mercato in entrata diventa indispensabile.