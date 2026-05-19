Lazio, chi prenderà il posto di Sarri in panchina? Le indescrizioni di Schira e Di Marzio
Ecco le indescrizioni di Gianluca Di Marzio e Nicolò Schira riguardo il prossimo allenatore del club biancoceleste, che sostituirà il Comandante Maurizio Sarri
Il calciomercato non si muove solo sui piedi dei grandi campioni, ma spesso si decide sulle lavagne tattiche degli allenatori. Con la stagione che volge al termine, le grandi squadre iniziano a ridisegnare il proprio futuro partendo proprio dalla guida tecnica. In questo scenario di continui cambiamenti e indiscrezioni, la Lazio si trova al centro dei riflettori, alla ricerca del profilo giusto per sostituire il Comandante Maurizio Sarri.
L'indescrizione di Gianluca Di Marzio a TMW
Penso che Palladino possa essere un nome per la Lazio, so che c'è stata un'idea Pisacane, da capire se verrà portata avanti.
Il post di Nicolò Schira
Raffaele Palladino, Fabio Pisacane and Kosta Runjaic sono tra i candidati per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.