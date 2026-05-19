Lazio, chi prenderà il posto di Sarri in panchina? Le indescrizioni di Schira e Di Marzio

Ecco le indescrizioni di Gianluca Di Marzio e Nicolò Schira riguardo il prossimo allenatore del club biancoceleste, che sostituirà il Comandante Maurizio Sarri

Michelle De Angelis /
Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il calciomercato non si muove solo sui piedi dei grandi campioni, ma spesso si decide sulle lavagne tattiche degli allenatori. Con la stagione che volge al termine, le grandi squadre iniziano a ridisegnare il proprio futuro partendo proprio dalla guida tecnica. In questo scenario di continui cambiamenti e indiscrezioni, la Lazio si trova al centro dei riflettori, alla ricerca del profilo giusto per sostituire il Comandante Maurizio Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L'indescrizione di Gianluca Di Marzio a TMW

Penso che Palladino possa essere un nome per la Lazio, so che c'è stata un'idea Pisacane, da capire se verrà portata avanti.

Il post di Nicolò Schira

Raffaele Palladino, Fabio Pisacane and Kosta Runjaic sono tra i candidati per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Calciomercato Lazio, un centrocampista della Serie B nel mirino: il profilo
Lazio, squalifica per Nicolò Rovella: ecco il verdetto del giudice sportivo