Protesta tifosi, Francesco Rocca: "Non possiamo essere ostaggi…"

Dal palco allestito per la protesta dei tifosi della Lazio a Piazzale Ankara è intervenuto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

È una grande emozione vedere questo popolo che è in movimento ed il grido di dolore di questo popolo, il Presidente della Regione, lascia perdere che è della Lazio, lo deve ascoltare! Perchè merita risposte la gente laziale. Il popolo laziale ha amato anche nei momenti più difficile e vedere oggi questo amore è a rischio mi fa soffrire. Devo venire e devo ascoltare, non possiamo essere ostaggi.