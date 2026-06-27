Primavera, lutto in casa Lazio: il cordoglio della società
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la scomparsa del padre di Valerio Felli, centrocampista della Primavera biancoceleste. La stessa società ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza al giovane calciatore e alla sua famiglia.
Il cordoglio della Lazio
La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale centrocampista della Primavera biancoceleste Valerio Gelli per la scomparsa di suo padre Corrado.
In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia.