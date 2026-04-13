Le pagelle di Fiorentina-Lazio: Zaccagni ci prova, Cancellieri spreca

La Lazio resta alla rincorsa per tutta la partita del gol del pareggio, nonostante un dominio complessivo del gioco a casa della Fiorentina. Le lacune offensive certificano ancora una volta una problematica evidente: la squadra crea, ma fatica a concretizzare le occasioni.

Dopo un primo tempo in cui la squadra di Sarri ha creato in tre occasioni la via, nella ripresa il ritmo è calato sensibilmente. Il primo vero tiro nello specchio della porta del secondo tempo, infatti, arriva soltanto all'81', con il colpo di testa di Ratkov. Poca intensità e un giro palla troppo lento rendono prevedibile la manovra biancoceleste.

Le pagelle di Fiorentina-Lazio

Motta - 6

Non ha colpe sul gol di Gosens e, in più di un'occasione, si fa trovare pronto sulle poche chance create dai rivali.

Lazzari - 5

Tanti errori e il gap fisico con Gosens non gioca a suo favore, pagando i centimetri di differenza nel duello aereo con l'attaccante, che riesce a sovrastarlo in occasione del gol, in cui il tedesco riesce ad alzarsi con grande elevazione. In fase offensiva offre poco: fatica a garantire sovrapposizioni efficaci sia a Cancellieri che a Isaksen. La corsa di destra resta così poco dinamica e incisiva.

Romagnoli - 6

Annulla Piccoli dalla partita. L'attaccante viola non tocca palla, con il centrale della Lazio che lo domina benissimo. Bravo anche con i piedi e a dialogare con i compagni.

Provstgaard - 6

Pulito nelle chiusure e bravo di testa. Non soffre i duelli offensivi e si muove bene con la linea, in una serata in cui non viene comunque particolarmente stressato.

Tavares - 6

Buoni strappi e diversi tentativi di imbucata, accompagnati dalla consueta grande corsa, anche se non sempre preciso, come nell'occasione della punizione al limite concessa nel secondo tempo. La sua prestazione cresce nella ripresa: nel secondo tempo sembra più ispirato con l'ingresso di Noslin, con cui il binario di sinistra garantire maggiore impatto.

Basic - 5,5

Poca cattiveria, al netto comunque di alcune giocate interessanti. Rientro oggi in campo dopo due messi di assenza e questo si nota nell'intensità della prestazione. Dal 45' Dele-Bashiru 5 - Poca tecnica, più sostanza, ma poca efficacia. Mai pulito tecnicamente, contro una difesa chiusa come quella Viola, diventa difficilissimo riuscire a fare breccia.

Patric - 6

Si fa trovare ancora una volta pronto alla chiamata di Sarri al posto di Cataldi. Gestisce il ritmo della squadra con ordine, detta i tempi di gioco e garantisce equilibrio.

Taylor - 6

Ancora una volta è la punta di diamante della Lazio: è il giocatore che crea più occasioni, ma i suoi spunti non vengono concretizzati dai compagni. Dal 79' Ratkov sv - Entra bene e trova un'occasione importante nel secondo tempo

Cancellieri - 5

Prestazione poco brillante, caratterizzata da diverse iniziative personali che però non riescono mai a incidere realmente sul match. Nel primo tempo ha anche una buona occasione per portare in vantaggio la Lazio: al 9' conclude addosso al portiere invece di cercare la soluzione sul secondo palo. Questione di scelte sbagliate. Al 65' Isaksen 5 - Entra male, non ha mordente e riesce a perdere duelli con il giovane primavera della Fiorentina Balbo. Ingresso davvero deludente.

Dia - 5

Lavoro sporco per la squadra, buona la sterzata e l'assist per l'occasione di Zaccagni. Poca incisività sotto porta. Al 65' Pedro 5,5 - Ci prova. Sarri lo schiera trequartista nei minuti finali, nel ruolo in cui l'anno scorso ha fatto faville, ma non incide. Nel finale ha comunque una palla pericolosa, che colpisce in girata, mandandola tra le braccia del portiere.

Zaccagni - 6

Sfiora due occasioni d'oro nel primo tempo: la prima nelle fasi iniziali del match, la seconda nel tentativo di trovare il gol del pareggio dalla distanza. Rientra oggi dall'infortunio rimediato in Lazio-Milan, e da un periodo di appannamento, appare evidente che non sia ancora al 100% della condizione fisica. Nonostante ciò, offre segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni. Dal 45' Noslin 6 - Porta subito dinamicità e movimento alla ripresa, risultando ancora una volta una risorsa preziosa da schierare a gara in corso.

La pagella di Sarri

Voto - 5,5

Prepara bene la partita, la Lazio è messa bene in campo e crea parecchio, specie nel primo tempo. Se poi gli attaccanti non riescono mai a segnare non può essere colpa sua.