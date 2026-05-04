Rovella: "Coppa Italia? È il nostro obiettivo, vogliamo portare a casa il trofeo. Come sto?..."

Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Cremonese-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Cremonese-Lazio.

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Le dichiarazioni di Rovella a Dazn

Come sto? Finalmente, è stato un anno difficile. Il più difficile della mia carriera. Sono felice che la squadra non abbia mai mollato e mi dà la possibilità di fare un gran finale di stagione.

Che momento è la stagione della Lazio? È il momento più importante, la stagione è difficile ma ci ha unito come gruppo con campioni come Pedro che ci ha dato stimoli. Ora abbiamo le due partite più importanti della stagione. La Coppa Italia è il nostro obiettivo, stiamo in un momento cruciale per la stagione e non vediamo l’ora di portare a casa il trofeo.

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