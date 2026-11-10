Lazio, infortuni: Zaccagni verso gli esami, Sutalo e Tavares si fermano

Si allunga la lista degli indisponibili della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Tempo, Dopo Zaccagni, fermo per l’infortunio rimediato contro il Cagliari, anche Sutalo e Nuno Tavares sono usciti malconci dalla trasferta di Napoli e hanno dovuto rinunciare agli impegni con le rispettive nazionali. Per il capitano sono attesi nuovi controlli.

Sutalo salta la Croazia, Tavares si ferma a Napoli

Sutalo ha avvertito un fastidio al flessore già nel primo tempo contro il Napoli ed è uscito prima del previsto. Gattuso ha spiegato: «Sutalo ha sentito tirare al flessore, non andrà in nazionale e vediamo di che grado sarà la lesione». La Federcalcio croata ha ufficializzato la sua indisponibilità per le gare di Nations League contro Danimarca e Galles, richiamando Nazinho e Inácio al suo posto.

Per Nuno Tavares il problema ha avuto un’origine diversa. Il portoghese era arrivato alla partita con una contrattura: ha stretto i denti fino all’intervallo, poi ha dovuto lasciare il campo.

Zaccagni attende la risonanza, Gudmundsson punta all’amichevole

Zaccagni ha seguito la squadra a Napoli nonostante l’infortunio. Tra oggi e domani si sottoporrà a una risonanza magnetica per chiarire la natura dell’edema: gli esami dovranno stabilire se sia di origine traumatica o legato a uno strappo muscolare. La seconda ipotesi comporterebbe tempi di recupero più lunghi. Il capitano attende i controlli nella speranza che venga escluso un guaio muscolare più serio.

Tra le notizie incoraggianti riportate da Il Tempo ci sono i rientri in panchina di Rovella e Marusic a Napoli, dopo il lungo stop. Si avvicina anche il momento del ritorno per Gudmundsson, fermo da 45 giorni per un problema alla spalla. L’obiettivo è impiegarlo sabato nell’amichevole contro il Mgarr United, squadra della seconda divisione maltese: sarebbe il suo primo vero test dopo un lungo periodo di lavoro individuale.

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