Peruzzi-Lazio, il possibile ritorno: "Torno solo se ho autonomia totale"

C'è un profumo di passato che torna a bussare alle porte di Formello. A distanza di cinque anni dall'addio che lasciò l'amaro in bocca a molti, Angelo Peruzzi sembra pronto a riabbracciare la Lazio. Non è solo il ritorno di un ex portiere che ha scritto pagine di storia in biancoceleste, ma la possibilità di ritrovare una figura di riferimento, un uomo che conosce il peso della maglia e che sa cosa significa lavorare per il bene del club. Le voci su un suo rientro nel ruolo di direttore tecnico si fanno sempre più concrete e, per i tifosi, è un nome che trasmette subito fiducia e stabilità.

Chiarezza e rispetto: le uniche richieste

Per Peruzzi, il nodo della questione non è mai stato il portafoglio, infatti, la sua è una richiesta di spazio. L'ex Lazio ha messo in chiaro le sue condizioni: se deve tornare, vuole poterlo fare in modo serio, senza interferenze esterne che possano intralciare il lavoro sul campo. Vuole essere quello scudo capace di proteggere l'allenatore e lo staff dalle pressioni e dalle dinamiche che, purtroppo, in passato lo costrinsero a fare un passo indietro. È una richiesta di lealtà, di ruoli definiti e di quella pace operativa che è mancata fin troppo spesso negli ultimi tempi.

Un segnale per ripartire col piede giusto

Le sue parole, riportate dall'edizione odierna de Il Messaggero, suonano quasi come un eco di quanto vissuto in passato, anche con tecnici come Sarri, che spesso si sono sentiti soli o non ascoltati. Peruzzi non vuole commettere gli stessi errori: vuole che chi lavora per la Lazio possa farlo con la massima serenità. La sua è una scommessa sulla professionalità: se la società avrà la maturità di lasciarlo agire come merita, il suo ritorno non sarà solo un colpo di mercato, ma il tassello fondamentale per riportare armonia e senso di appartenenza. È l'uomo giusto al momento giusto, a patto che gli venga data la chiave di casa e la libertà di usarla.