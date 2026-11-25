I tifosi della Lazio torneranno in massa all’Olimpico il 6 dicembre, per la partita contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nel primo giorno di vendita, i non abbonati hanno acquistato 3mila biglietti, che si aggiungono ai 4mila del pack.

I biglietti per Lazio-Atalanta

Il rientro sugli spalti porterà di nuovo il tifo laziale allo stadio. Gli acquisti dei non abbonati garantiranno però anche incassi al botteghino: un aspetto che, impedisce di considerare il ritorno un dispetto a Claudio Lotito.

Il ritorno non chiude la protesta

La presenza dei tifosi contro l’Atalanta non rappresenta una resa né una riconciliazione con il presidente. Non è, tantomeno, una sua benedizione. La protesta del tifo organizzato era cominciata come un esilio volontario, si era trasformata in uno sciopero ed era poi diventata una questione d’orgoglio.

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