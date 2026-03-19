Gila leader totale: la mossa nel pre-gara contro il Milan

Mario Gila si sta rivelando un leader sia dentro che fuori dal campo. Il difensore è stato infatti uno dei veri protagonisti, non solo offrendo una prestazione di altissimo livello, ma anche assumendo un ruolo centrale anche all'interno dello spogliatoio.

Il retroscena svelato da Dazn

Nell’ultimo Bordocam di Dazn, in cui sono stati mostrati alcuni retroscena, Gila, poco prima del fischio di inizio contro il Milan, ha esortato i compagni con un breve discorso, caricando la squadra a pochi minuti dalla gara: "Andiamo dai, andiamo. Facciamolo per noi però eh. Dai!".

Infatti, la formazione guidata da Sarri ha poi risposto sul campo con un’ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista difensivo, reparto in cui ancora una volta in stagione Gila si è rivelato protagonista indiscusso.