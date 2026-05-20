Fissato l'incontro tra Sarri e la società: spunta la data

Nonostante il nome di Maurizio Sarri sia ormai al centro delle indiscrezioni legate al valzer delle panchine di Serie A, l'incontro per definire l'eventuale addio con la società biancoceleste non è ancora avvenuto. Eppure, una cosa è certa: sabato alle 20:45 il tecnico toscano sarà regolarmente in panchina per l'ultima gara stagionale della Lazio contro il Pisa. Nel frattempo, di certezze sul futuro del Comandante laziale ce ne sono poche.

Lazio-Sarri, la data dell'incontro

Il nome di Sarri continua ad essere accostato soprattutto al Napoli e all'Atalanta, le sue due principali pretendenti. In mezzo a indiscrezioni, contatti e continui aggiornamenti, sarebbe spuntata la data dell'incontro tra Maurizio Sarri e la società: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, le due parti si dovrebbero incontrare lunedì per definire una volta per tutte il destino del tecnico.