Fissato l'incontro tra Sarri e la società: spunta la data

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Nonostante il nome di Maurizio Sarri sia ormai al centro delle indiscrezioni legate al valzer delle panchine di Serie A, l'incontro per definire l'eventuale addio con la società biancoceleste non è ancora avvenuto. Eppure, una cosa è certa: sabato alle 20:45 il tecnico toscano sarà regolarmente in panchina per l'ultima gara stagionale della Lazio contro il Pisa. Nel frattempo, di certezze sul futuro del Comandante laziale ce ne sono poche.

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Lazio-Sarri, la data dell'incontro

Il nome di Sarri continua ad essere accostato soprattutto al Napoli e all'Atalanta, le sue due principali pretendenti. In mezzo a indiscrezioni, contatti e continui aggiornamenti, sarebbe spuntata la data dell'incontro tra Maurizio Sarri e la società: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, le due parti si dovrebbero incontrare lunedì per definire una volta per tutte il destino del tecnico.

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