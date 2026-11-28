Davide Frattesi è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

Taylor è fortissimo, ha dato una grande mano alla squadra. I ragazzi che hanno giocato oggi, come Dele-Bashiru e Pedraza, hanno fatto una grande partita. Senza di lui c’è meno costruzione e più corsa. La squadra deve imparare a fare a meno di ogni giocatore se vuole essere forte. Nel finale ho spazzato una pallone pericoloso e ho esultato.

Le assenze? Nessuno deve essere indispensabile, perché essendo stato all’Inter quando mancava qualcuno si vinceva comunque. Scudetto? Quelle del passato (che hanno fatto almeno 35 punti in 13 giornate, ndr.) erano tutte squadre che ambivano al titolo, noi facciamo un’altra roba. Facciamo più punti possibili e vediamo dove saremo. Non possiamo fare calcoli. Ho già postato la foto del cane salvezza. È un countdown alla salvezza visto che tutti dicevano che dovevamo salvarlo.