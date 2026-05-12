Zaccagni: "Può essere la partita della svolta. Tifosi? Sono un'arma in più, sarà bello rivederli"

A poco più di 24 ore dall'attesa finale di Coppa Italia contro l'Inter, il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, è intervenuto anche ai microfoni di Sportmediaset e Lazio Style Channel.

Cosa servirà domani? Sarà sicuramente un'altra partita rispetto all'ultima, conteranno tanti fattori, ma quello che non deve mancare è l'atteggiamento. In campionato forse non avevamo troppi stimoli, ma in quella di domani sera è impossibile non averli, dovremo mettercela tutta.

Come non pensare al derby? Ci penseremo da giovedì mattina, domani penseremo solo a domani.

Tifosi? Sappiamo che i nostri tifosi sono un'arma in più per noi, sarà bello rivederli, sappiamo che possiamo contare su di loro.

Se voglio essere decisivo domani? Per me e anche per la squadra può essere la partita della svolta, metteremo tutto quello che abbiamo in campo. Giocheremo contro la più forte del campionato, ce la metteremo tutta, siamo carichi e contenti.