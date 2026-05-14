Derby, Avv. Afeltra: "Ricorso al Tar? Nasce morto, per il procedimento ci vuole più di un mese"

L'avvocato Afeltra è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito al ricorso della Lega Seria A fatto al Tar.

Il Tar viene adito con un ricorso depositato ieri sera dalla Lega Serie A dopo il no della Federtennis all'ipotesi di spostamento. Oggi il giudice monocratico decide sulla sospensiva temporanea del provvedimento del Prefetto. Il ricorso al Tar nasce morto, perché dopo che il Tar si pronuncia, chi ha perso può andare al Consiglio di Stato, poi passa un mese e bisogna decidere del merito, che è quello finale che diche chi ha ragione, e passerà un mese e mezzo, quando tutti sono al mare.