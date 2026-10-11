Noslin: "Siamo una squadra unita, si è creato un gruppo compatto..."
"Siamo in corsa, partita molto simile a quella contro il Milan..."
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images Via Onefootball
L'intervista di Noslin post partita
Noslin, premiato come player of the match, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match vinto dalla Lazio contro il Monza.
Le parole di Noslin
Siamo in corsa, partita molto simile a quella contro il Milan. Grande primo tempo, poi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma è stato importante prendere i tre punti. Siamo una squadra unita, si è creato un gruppo compatto e si vede anche in campo. Quando questi giocatori dimostrano il loro valore in campo si vede e diventa molto più facile.