Women | Parma-Lazio, le formazioni ufficiali: Goldoni dal 1'
Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Valenti in vista di Parma-Lazio
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 12:30, i due allenatori di Parma e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le undici titolari del Parma
PARMA: Ceasar, Rabot, Pondini, Dominguez, Salas, Ambrosi, Gueguen, Uffren, Redondo, Prugna, Cox. A disposizione: Copetti, Kajan, Masu, Lonati, Cardona, Kerr, Distefano, Zamanian, Cissoko, Ferrario, Leskinen, Benedetti.
Allenatore: Giovanni Valenti
Le formazioni ufficiali della Lazio
LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Zanoli; Visentin, Castiello, Goldoni, Oliviero; Simonetti; Monnecchi.
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia