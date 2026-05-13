Sarri in conferenza: "Perdere le finali fa male. Adesso i ragazzi sono distrutti. Sul derby..."

Nel post partita della finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico per analizzare la prestazione della Lazio contro l'Inter.

Sarri in conferenza stampa

Se mi aspettavo qualcosa di diverso? Non è stata la fotocopia. La differenza è stata più netta sabato. Non siamo andati a prenderli alti all’inizio, è stata una scelta, sabato ci hanno infilato con troppa facilità. Volevamo fare un primo tempo più contenuto. Loro iniziano con grande aggressività che non tengono per 90 minuti. La scelta era quella di rialzare il baricentro del secondo tempo. Non abbiamo subito tanto, ma abbiamo fatto due regali noi… Nella ripresa abbiamo avuto due o tre palle gol importanti e non abbiamo fatto gol. Va riconosciuto che abbiamo affrontato una squadra molto più forte di noi.

Un commento sulle parole al Quirinale? La Lazio non andrà in Europa per il secondo anno consecutivo

Ho l’abitudine di cercare di coinvolgermi negli ambienti in cui lavoro. In alcuni mi sono coinvolto tantissimi, in altri meno. La Lazio fa parte del primo gruppo. Per me è normale sentirmi un laziale. In altri ambienti non ci sono riuscito. Sull’Europa? Adesso sarebbe il momento di pensare a fare bene in Italia. Bisogna ripartire con una stagione di alto livello in campionato

Se il gruppo può essere l'ago della bilancia per la decisione sul futuro? In questo gruppo va innescata un po’ di qualità tecnica, è inutile girarci intorno. Per essere competitivi ci manca qualcosa.

Sul derby

Io ho sempre detto che il nostro obiettivo nel girone di ritorno è fare 30 punti. Siamo a 26 per cui ne mancano 4. Adesso i ragazzi sono distrutti. Spero che in 48 ore ci sarà una mentalità diversa. Perdere le finali fa male, ma fa parte del gioco. Dobbiamo prendere il positivo, che è il percorso, abbiamo eliminato le due finaliste dell’anno scorso. Il mio compito è far capire subito ai nuovi cos’è un derby.

Cosa lascia questo percorso?