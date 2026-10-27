Sinner annuncia su Instagram il ritorno, Davis senza Berrettini a Bologna

Jannik Sinner ha fissato il rientro al 27 dicembre a Riad, al Six Kings Slam. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dopo lo stop seguito alla seconda vittoria consecutiva a Wimbledon, ottenuta il 12 luglio, l’altoatesino tornerà in campo nell’esibizione in Arabia Saudita. Intanto Filippo Volandri ha scelto Lorenzo Musetti per le Finals di Coppa Davis a Bologna, lasciando fuori Matteo Berrettini.

Sinner annuncia il ritorno al Six Kings Slam

Sinner ha comunicato la sua presenza al torneo pubblicando su Instagram, dove conta 5,7 milioni di follower, la locandina con le nuove date dell’evento: dal 27 al 30 dicembre. Nell’immagine compare con i colori della bandiera italiana: maglia rossa, cappellino bianco e figura in verde.

La tendinite al ginocchio destro lo ha costretto a fermarsi dopo Wimbledon. Questa settimana Sinner arriva a 95 settimane da numero uno del mondo, ma potrebbe cedere la vetta ad Alexander Zverev già durante il torneo di Vienna: al tedesco basterebbero due vittorie.

Il Six Kings Slam mette in palio un milione di dollari per ciascun partecipante e sei milioni per il vincitore. Sinner ha vinto le prime due edizioni. Sono annunciati anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Learner Tien. Alcaraz ha detto del ritorno dell’italiano: «sono felice di ritrovarlo».

Il post non dà aggiornamenti sulle condizioni fisiche del 25enne. Sinner ha ripreso la preparazione in palestra a Montecarlo con Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il Messaggero riferisce che, secondo il Times, Cahill potrebbe essere avvicendato dall’ex professionista svedese Magnus Norman, già allenatore di Stan Wawrinka.

Nel nuovo staff sanitario figurano il dottor Alberto Zangrillo e l’ortopedico Herbert Schoenhuber. Il lavoro segue il protocollo di recupero impostato a Lione dal chirurgo ortopedico francese Bertrand Sonnery-Cottet. Resta da definire la sede della preparazione invernale: Alicante, come nel 2024, Dubai, come negli ultimi due anni, oppure direttamente l’Australia, dove si giocheranno i primi tornei del 2027. Lo Slam di Melbourne inizierà l’11 gennaio.

Davis a Bologna: Volandri convoca Musetti

La convocazione di Lorenzo Musetti arriva dopo il successo a Lione, che ha interrotto un digiuno di quattro anni di titoli nell’ATP Tour. Volandri lo ha scelto come secondo singolarista per le Finals di Davis, al via il 24 novembre a Bologna, alle spalle di Flavio Cobolli, vicino alle ATP Finals. Completano la squadra Luciano Darderi e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

L’Italia difende il titolo conquistato negli ultimi tre anni. Esordirà il 25 novembre contro la Corea; il 27 affronterà la vincente tra Cechia e Canada. Per la Cechia sono citati Jiří Lehečka e Jakub Menšík, per il Canada Félix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Per un’eventuale finale, tra le possibili avversarie figurano la Spagna di Alcaraz e Jodar e la Germania di Zverev, indicato come vincitore di due Slam nel 2026, con Jan-Lennard Struff e la coppia Kevin Krawietz-Tim Pütz. Gran Bretagna e Austria possono inserirsi nella corsa.

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