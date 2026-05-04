Noslin: "Devo lottare per la mia posizione. Tifosi? Rapporto altalenante"
Terminata Cremonese-Lazio, davanti i microfoni del post-partita ha commentato la gara Tijjani Noslin
Terminata Cremonese-Lazio, davanti i microfoni del post-partita ha commentato la gara Tijjani Noslin.
Le parole a DAZN
Il gol? Devo vedere il replay, volevo l'uno-due con Dia, non sono sicuro di averla messa all'incrocio (ride, ndr). Devo lottare per la mia posizione, ringrazio Sarri che mi sta concedendo più minuti rispetto all'inizio del campionato, mi impegno molto e spero si veda. Con i tifosi rapporto altalenante ma sono felice che riconoscano il mio impegno.
Le parole a LSC
È una vittoria importante, la Lazio ci ha sempre creduto, è una vittoria fondamentale anche per la classifica.
Uno dei gol più belli che ha segnato?
Non l’ho ancora rivisto, ma sono molto contento per questo gol
I prossimi impegni
La speranza di vincere la Coppa Italia, ma questi tre punti sono importanti per aprire bene questo mese.
Come ti senti?
Sia se gioco esterno o centrale mi cambia poco, mi sento molto più forte di prima a livello mentale.