Noslin: "Devo lottare per la mia posizione. Tifosi? Rapporto altalenante"

Terminata Cremonese-Lazio, davanti i microfoni del post-partita ha commentato la gara Tijjani Noslin.

Il gol? Devo vedere il replay, volevo l'uno-due con Dia, non sono sicuro di averla messa all'incrocio (ride, ndr). Devo lottare per la mia posizione, ringrazio Sarri che mi sta concedendo più minuti rispetto all'inizio del campionato, mi impegno molto e spero si veda. Con i tifosi rapporto altalenante ma sono felice che riconoscano il mio impegno.