Cardone: "Provedel? Lo hanno consigliato male. Meno certezze sulla permanenza di Zaccagni"
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Come ogni mattina, Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Nella giornata di oggi il giornalista ha parlato delle possibili scelte di formazione di Sarri in vista dell'impegno di questa sera contro la Fiorentina e sul futuro di Mattia Zaccagni.
Cardone a Radiosei
Provedel stagione finita, Rovella tra pubalgia (4 mesi) e clavicola (3 mesi) è stato assente per quasi tutta la stagione; con l’operazione avrebbe risparmiato due mesi, qualcuno lo ha consigliato male e così ha evitato l’intervento optando per la terapia conservativa che quasi tutti dicevano non sarebbe servita.
Abbiamo tre giocatori in panchina di cui due, Pellegrini e Dele-Bashiru, che è meglio non impiegare visto che non stanno al meglio.
Sulla permanenza del Capitano
Futuro Zaccagni? Ora ci sono meno certezze sulla sua permanenza, è una situazione da chiarire quella che riguarda il capitano della Lazio.
Probabile formazione? Ballottaggio Isaksen-Cancellieri, forse stavolta parte il secondo titolare.