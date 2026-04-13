Cardone: "Provedel? Lo hanno consigliato male. Meno certezze sulla permanenza di Zaccagni"

Come ogni mattina, Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Nella giornata di oggi il giornalista ha parlato delle possibili scelte di formazione di Sarri in vista dell'impegno di questa sera contro la Fiorentina e sul futuro di Mattia Zaccagni.

Provedel stagione finita, Rovella tra pubalgia (4 mesi) e clavicola (3 mesi) è stato assente per quasi tutta la stagione; con l’operazione avrebbe risparmiato due mesi, qualcuno lo ha consigliato male e così ha evitato l’intervento optando per la terapia conservativa che quasi tutti dicevano non sarebbe servita.

Abbiamo tre giocatori in panchina di cui due, Pellegrini e Dele-Bashiru, che è meglio non impiegare visto che non stanno al meglio.