Fiorentina-Lazio, Cancellieri: "Oggi ho una chance importante, ero partito bene poi…”

Ai microfoni di LSC, Matteo Cancellieri ha parlato così prima di Fiorentina-Lazio.

Penso serva la Lazio di questi ultimi mesi, una Lazio presente, competitiva, vogliosa. Sono queste le caratteristiche che ci hanno portato a fare determinate prestazioni e dobbiamo continuare così. Ero partito bene, poi mi sono fermato dopo partite positive. Non conta tanto quanto riprendersi dopo delle dinamiche sfavorevoli, oggi ho una chance importante, abbiamo una chance importante e dobbiamo sfruttarla. Dobbiamo affrontare questa partita come le altre che abbiamo affrontato, ci può dare una spinta per la gara di Coppa Italia ma serve essere presenti oggi.