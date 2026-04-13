Fiorentina-Lazio, Cancellieri: "Oggi ho una chance importante, ero partito bene poi…”
Le parole del calciatore biancoceleste nel pre partita di Fiorentina-Lazio
Ai microfoni di LSC, Matteo Cancellieri ha parlato così prima di Fiorentina-Lazio.
Fiorentina-Lazio, le parole di Cancellieri ai microfoni di LSC
Penso serva la Lazio di questi ultimi mesi, una Lazio presente, competitiva, vogliosa. Sono queste le caratteristiche che ci hanno portato a fare determinate prestazioni e dobbiamo continuare così. Ero partito bene, poi mi sono fermato dopo partite positive. Non conta tanto quanto riprendersi dopo delle dinamiche sfavorevoli, oggi ho una chance importante, abbiamo una chance importante e dobbiamo sfruttarla. Dobbiamo affrontare questa partita come le altre che abbiamo affrontato, ci può dare una spinta per la gara di Coppa Italia ma serve essere presenti oggi.
L’intervento a Dazn
Per noi è molto importante oggi come tutte le partite, una partita che ci può dare una mano dal punto di vista mentale dopo il pareggio e preparare la partita di Coppa Italia soprattutto. Gol? Mi manca e la mia titolarità è sicuramente un input per sfruttare questa chance, l’importante è fare un risultato con la squadra, non dobbiamo essere indirizzati per forza mentalmente alla partita con l’Atalanta. Dobbiamo pensare a quel che dovremo fare in campionato, passo per passo.