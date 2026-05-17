Derby, non solo Taylor, anche Tavares out contro il Pisa
Tavares - Fraioli
L'emergenza in casa Lazio continua: oltre a Taylor, Rovella e i numerosi infortunati, anche Nuno Tavares non sarà a disposizione di Sarri in vista dell'ultima gara di campionato contro il Pisa.
Ammonito Tavares, già diffidato
Agli indisponibili si aggiunge anche il terzino portoghese, ammonito nel corso della sfida contro la Roma per un fallo su Dybala: essendo già diffidato il giocatore rimarrà ai box per il prossimo impegno dei biancocelesti.
La lista degli indisponibili contro il Pisa
Motta - Sospetta lesione ai flessori - Da valutare
Patric - Tendinopatia achillea bilaterale - Da valutare
Provedel - Lesione alla spalla - Stagione finita
Zaccagni - Lieve distrazione del quadricipite - Stagione finita
Rovella - Espulso contro la Roma
Taylor - Diffidato
Tavares - Diffidato