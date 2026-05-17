Derby, non solo Taylor, anche Tavares out contro il Pisa

Ginevra Sforza /
Tavares
Tavares - Fraioli

L'emergenza in casa Lazio continua: oltre a Taylor, Rovella e i numerosi infortunati, anche Nuno Tavares non sarà a disposizione di Sarri in vista dell'ultima gara di campionato contro il Pisa.

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Ammonito Tavares, già diffidato

Agli indisponibili si aggiunge anche il terzino portoghese, ammonito nel corso della sfida contro la Roma per un fallo su Dybala: essendo già diffidato il giocatore rimarrà ai box per il prossimo impegno dei biancocelesti.

La lista degli indisponibili contro il Pisa

Motta - Sospetta lesione ai flessori - Da valutare

Patric - Tendinopatia achillea bilaterale - Da valutare

Provedel - Lesione alla spalla - Stagione finita

Zaccagni - Lieve distrazione del quadricipite - Stagione finita

Rovella - Espulso contro la Roma

Taylor - Diffidato

Tavares - Diffidato

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