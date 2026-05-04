Lazio, missione ottavo posto: ecco perchè l'obiettivo è così importante

La Lazio corre per l'ottava piazza e il destino è nelle sue mani. Con 48 punti e una gara da recuperare, i biancocelesti vedono il traguardo: superare il duo Bologna-Sassuolo (fermi a 49) significherebbe riprendersi la parte sinistra della classifica e chiudere l'anno in bellezza. È vietato guardarsi indietro, perché l'Udinese morde le caviglie a quota 47.

Missione Cremonese

La sfida con la Cremonese è il vero spartiacque della stagione. I tre punti valgono il sorpasso immediato e la fuga solitaria verso l'obiettivo. Al contrario, un pareggio costringerebbe la squadra a una volata incerta e rischiosa, mentre un passo falso rimetterebbe tutto in discussione, trasformando l'ultima parte di campionato in un pericoloso tutti contro tutti.

L'importanza dell'ottavo posto

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ottavo posto è fondamentale perché garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di Coppa Italia. Centrare questo piazzamento significa cancellare i preliminari di Ferragosto, evitando fatiche extra in un mese già caldissimo che vedrà il ritorno della Supercoppa. In palio non c’è solo la gloria, ma un calendario molto più leggero per la prossima stagione.