Finale Coppa Italia, Marotta nel post: "Questo è il modello per avvicinarsi alla vittoria…"

Le parole di Giuseppe Marotta al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter

Ginevra Sforza /
Marotta
foto fraioli

Dopo il fischio finale dell'Olimpico, Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sportmediaset per commentare la vittoria dell'Inter, che conquista in questa stagione il doblete. …

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Marotta nel post partita di Lazio-Inter

C’è una squadra che va in campo e una composta da tutti i dipendenti e il management. Il calcio è un gioco d’insieme, tutte le componenti hanno dato il loro apporto per questi piacevoli risultati. Siamo contenti, in quest’ultimo periodo abbiamo conseguito diversi risultati positivi. Questo è il modello per avvicinarsi alla vittoria, è stata un’annata nata sulle scorie della passata stagione. Chiu è stato bravo a rimettere in sesto tutto e abbiamo risalito la china, abbiamo raccolto due trofei importanti, c’è il rammarico della Champions, ma bisogna dare merito agli avversari.

Il futuro

Continuiamo in un processo evolutivo non rivoluzionario, i giovani hanno bisogno del rodaggio per dare prestazioni ancora più convincenti. Si vince con la vicinanza anche di calciatori d’esperienza e la cultura della vittoria. Non è il caso di cambiare più di tanto, non ci sarà rivoluzione ma inserimento graduale di giovani

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