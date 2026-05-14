Finale Coppa Italia, Marotta nel post: "Questo è il modello per avvicinarsi alla vittoria…"

Dopo il fischio finale dell'Olimpico, Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sportmediaset per commentare la vittoria dell'Inter, che conquista in questa stagione il doblete. …

C’è una squadra che va in campo e una composta da tutti i dipendenti e il management. Il calcio è un gioco d’insieme, tutte le componenti hanno dato il loro apporto per questi piacevoli risultati. Siamo contenti, in quest’ultimo periodo abbiamo conseguito diversi risultati positivi. Questo è il modello per avvicinarsi alla vittoria, è stata un’annata nata sulle scorie della passata stagione. Chiu è stato bravo a rimettere in sesto tutto e abbiamo risalito la china, abbiamo raccolto due trofei importanti, c’è il rammarico della Champions, ma bisogna dare merito agli avversari.