Lazio, la seconda maglia è online prima del previsto: spunta lo spoiler

In attesa che la stagione 2026/2027 apri le porte, a stimolare curiosità in casa biancoceleste ci sono nuove divise da gioco. Dopo la presentazione ufficiale della prima maglia celeste e della terza blu, avvenuta lo scorso 2 luglio in occasione della manifestazione dei tifosi, mancava all'appello soltanto la seconda divisa. Il mistero, però, sembra già essere stato svelato.

Lo spoiler sul sito di ProDirect

Come riportato da Radio Laziale, la nuova maglia da trasferta sarebbe stata pubblicata online in anticipo rispetto ai piani del club. Sul sito di ProDirect, infatti, è apparsa una nuova divisa di colore bianco, identificata con la scritta “Mizuno Lazio away shirt 26/27”. Un'anteprima che ha subito fatto il giro del web, permettendo ai tifosi di scoprire in anteprima quello che sarà il look della squadra in trasferta.

La foto della maglia