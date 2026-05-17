Cristante nel pre: "Un derby è un derby conta poco chi sta meglio o peggio…"
Il calciatore giallorosso è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Roma-Lazio
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Il calciatore giallorosso, Bryan Cristante, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Roma-Lazio.
Le parole a DAZN
Un derby è un derby conta poco chi sta meglio o chi sta peggio, vuol dire poco e niente.
La formazione
Adesso vedrete, manca poco, bisogna giocare un po' più avanti, ma sono partite dove il modulo conta poco.
Le cose da dire all< squara
Abbiamo già detto tutto, arriviamo prontissimi, è fondamentale, siamo lì.