Zaccagni in conferenza: "Potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale. Derby...

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è intervenuto in conferenza stampa.

Zaccagni in conferenza stampa

Tifosi? Voglio dire che siamo profondamente dispiaciuti. Perché stasera potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale. Abbiamo affrontato una squadra superiore a noi, ma non doveva mancare l’aspetto caratteriale. Invece abbiamo fatto troppo poco per affrontare questa squadra»

La stagione non è finita: dove senti che potete trovare le energie per affrontare il derby?

Il derby è un’altra partita, come quella di stasera, in cui non serve trovare motivazioni: te le dà la partita stessa. Stasera ci portiamo a casa la delusione, ma domani cominceremo già a parlare del derby. Dobbiamo cercare di finire al meglio.

Come stanno Marusic e Nuno Tavares?

Eravamo tutti dispiaciuti e delusi dalla serata. Nuno e Adam devono essere delusi come tutti. Purtroppo gli errori succedono nelle partita. Non sono gli errori, ma l’atteggiamento che abbiamo avuto in alcune circostanze.

Avete mai pensato di poter battere l’Inter?