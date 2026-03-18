Nazionali | I convocati del Montenegro: la scelta su Marusic

dLa scelta su Adam Marusic della Nazionale montenegrina in vista delle due prossime amichevoli in programma

Ginevra Sforza /
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Dopo il prossimo impegno di campionato contro il Bologna, i biancocelesti convocati dalle rispettive federazioni partiranno per gli impegni con le proprie nazionali. 

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Marusic convocato dal Montenegro 

Il Montenegro di Adam Marusic, dopo la mancata qualificazione ai prossimi mondiali, sarà impegnata in due amichevoli: contro Andorra il prossimo 27 marzo e contro la Slovenia il 31 dello stesso mese. Il commissario tecnico montenegrino ha scelto di convocare il terzino biancoceleste per i prossimi impegni della nazionale.

La lista dei convocati

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