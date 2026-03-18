Nazionali | I convocati del Montenegro: la scelta su Marusic

Dopo il prossimo impegno di campionato contro il Bologna, i biancocelesti convocati dalle rispettive federazioni partiranno per gli impegni con le proprie nazionali.

Marusic convocato dal Montenegro

Il Montenegro di Adam Marusic, dopo la mancata qualificazione ai prossimi mondiali, sarà impegnata in due amichevoli: contro Andorra il prossimo 27 marzo e contro la Slovenia il 31 dello stesso mese. Il commissario tecnico montenegrino ha scelto di convocare il terzino biancoceleste per i prossimi impegni della nazionale.

La lista dei convocati