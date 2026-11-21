La Serie A torna ufficialmente con la 12° giornata di campionato e, alle ore 15:00 di oggi, allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il match tra Lazio e Lecce. Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Lazio dovrà scaldare i motori e continuare a lottare in campionato per mantenere il primato in classifica.

A pochi istanti dal fischio di inizio, Gennaro Gattuso e Eusebio Di Francesco hanno diramato le loro formazioni ufficiali per il match di questo pomeriggio.

La formazione ufficiale di Gattuso

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon, Gudmundsson. Allenatore: Gennaro Gattuso

Gli undici titolari di Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, Štulić, Berisha, Gandelman, Jean, Esteban, Gorte, Scott, Ngom, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco