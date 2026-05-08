Serie A Lazio-Inter, intervista di Patric nel match program: "Vogliamo il 7º posto in classifica"

Il difensore della Lazio Patric ha rilasciato una breve intervista al match program biancoceleste pubblicato alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter.

Prima della Coppa Italia c'è sempre l'Inter, ma in campionato.

«Vogliamo vincere per continuare a inseguire il 7º posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un altro successo in campionato ci aiuterebbe ancora di più per la partita di mercoledi».

Saranno giorni intensi, tra Inter e derby...

«Quattro mesi fa, non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con così tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e Coppa Italia. Siamo molto motivati per vivere e affrontare questi giorni».

Ti aspettavi una Lazio capace di esaltarsi cosi tanto nelle difficoltà?

«Negli ultimi mesi, la squadra ha compiuto un salto di qualità notevole sotto questo aspetto. Spero che la stagione possa finire in modo importante per noi».

Il video della tua fidanzata allo stadio durante i rigori di Atalanta-Lazio è diventato virale.

«Mi ha fatto tanto piacere, anche lei è molto passionale come me. Viviamo gli eventi allo stesso modo. Tifa per me e per la mia Lazio. Non sapevo che in quel momento fosse in mezzo ai tifosi, vedere il video dopo la partita mi ha emozionato e, allo stesso tempo, fatto sorridere perché era scatenata (ride, ndr]».

Quanto è bello aver giocato con due Club per te speciali come Lazio e Barcellona?

«Questo fa capire che tipo di calciatore sono, uno che pensa prima di tutto al bene della squadra, a vincere, che mette gli interessi dello spogliatoio davanti a tutto. Cerco di dare il 100% in ogni allenamento, mi preparo tutti i giorni per dare il massimo alla Lazio e mi aspetto sempre lo stesso dai miei compagni, cioè vivere il calcio come uno stile di vita. Sono orgoglioso della mia carriera e del percorso fatto finora».

Il video dell'intervista

https://www.sslazio.it/it/video/interviste-23/patric-al-match-program-di-lazio-inter