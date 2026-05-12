Conferenza Zaccagni: "Ci meritiamo la finale, vogliamo portarci la Coppa a casa. Pedro?..."

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Lazio-Inter, il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

Le mie condizioni e cosa é scoccato per la Coppa? Mi sento bene, ho recuperato. È stato un bellissimo percorso, abbiamo buttato fuori le finaliste dello scorso anno. Domani ci giochiamo questa bellissima partita che ci meritiamo. Vogliamo portarci la Coppa a casa.

Se dedicheremo la Coppa a Sarri? Assolutamente si. Ce la meritiamo per tutto quello che è stato quest'anno. Il mister ci ripete sempre che abbiamo attraversato il deserto senza acqua, è vero. Siamo contenti del percorso fatto.

La partita di domani è fondamentale a livello personale e per la squadra. Mai come quest'anno ci meritiamo di giocare la partita di domani.

Tifosi? Me lo immagino da un po' la serata di domani, da quando stavamo tornando da Bergamo. Il tifo ci aveva promesso che in caso di finale sarebbero venuti. Ce li godremo.

Frustrazione per gli infortuni? È stato il primo anno in questa maniera, ho cominciato con un intervento e poi vari infortuni. Mi sono buttato giù mentalmente ma il mio procuratore mi dice sempre che ci sono certe annate che in un solo giorno si possono risolvere, spero che domani sia la serata.

Pedro? Sappiamo tutti l'esperienza che ha, pochi hanno vinto come lui. Cercheremo di vincere anche per lui dato che sarà il suo ultimo anno qui.

Se mi sono preparato qualcosa da dire alla squadra? Sicuramente dirà qualcosa mister Ianni ed anche io ma non mi sono preparato niente, dico sempre cio che mi viene.

Sabato? Può esserci che un po' di testa e cuore sono andati alla partita di domani. Quello che è alle spalle lo lasciamo li.