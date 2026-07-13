Stati Generali della Lazialità: non solo un evento, parte il progetto per un tifo unito
Gli Stati Generali della Lazio non sono stati soltanto un evento isolato, infatti, si prospetta un progetto a lungo termine, ecco tutti i dettagli
L’incontro di sabato 11 luglio al Teatro Manzoni è stato solo il primo passo di un percorso molto più ambizioso. La mobilitazione dei tifosi non solo non si ferma ma punta a trasformarsi in una realtà strutturata e duratura. Infatti, come spiegato da Franco Spicciariello nel corso dell'evento, l’obiettivo è dare continuità alla voce del popolo biancoceleste tramite alcune iniziative che accompagneranno la squadra durante tutta la stagione.
Nasce un nuovo organismo di rappresentanza
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il progetto mira a creare un ente stabile che riesca a fare da ponte tra la tifoseria, il club e le istituzioni. Questa nuova entità non sostituirà i gruppi già esistenti, ma avrà il potere di riunire tutte le anime del tifo, come una sorta di grande contenitore, con l'obiettivo di garantire un dialogo costante.
Il modello europeo come fonte d'ispirazione
Come riportato sempre dal quotidiano, per il futuro, l’idea è quella di seguire la strada dei "supporters trust" già consolidati nel calcio inglese ed europeo. Si punta, infatti, a un modello di confronto strutturato, simile a quello utilizzato dalle società della Gran Bretagna sin dal 2015. L'obiettivo, infatti, è trasformare il tifo in una componente attiva e rispettata, integrando la passione dei sostenitori nel cuore delle dinamiche del club.