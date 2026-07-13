Stati Generali della Lazialità: non solo un evento, parte il progetto per un tifo unito

L’incontro di sabato 11 luglio al Teatro Manzoni è stato solo il primo passo di un percorso molto più ambizioso. La mobilitazione dei tifosi non solo non si ferma ma punta a trasformarsi in una realtà strutturata e duratura. Infatti, come spiegato da Franco Spicciariello nel corso dell'evento, l’obiettivo è dare continuità alla voce del popolo biancoceleste tramite alcune iniziative che accompagneranno la squadra durante tutta la stagione.

Nasce un nuovo organismo di rappresentanza

​Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il progetto mira a creare un ente stabile che riesca a fare da ponte tra la tifoseria, il club e le istituzioni. Questa nuova entità non sostituirà i gruppi già esistenti, ma avrà il potere di riunire tutte le anime del tifo, come una sorta di grande contenitore, con l'obiettivo di garantire un dialogo costante.

​Il modello europeo come fonte d'ispirazione

​Come riportato sempre dal quotidiano, per il futuro, l’idea è quella di seguire la strada dei "supporters trust" già consolidati nel calcio inglese ed europeo. Si punta, infatti, a un modello di confronto strutturato, simile a quello utilizzato dalle società della Gran Bretagna sin dal 2015. L'obiettivo, infatti, è trasformare il tifo in una componente attiva e rispettata, integrando la passione dei sostenitori nel cuore delle dinamiche del club.