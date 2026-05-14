Lo sfogo di Briga: "Lotito è cresciuto, la Lazio no. Meritiamo ben altro..."
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Al termine della finale di Coppa Italia persa dalla Lazio contro l'Inter, anche Briga, noto tifoso laziale, si è sfogato sui social contestando apertamente la presidenza biancoceleste.
Il messaggio social
Ha preso una squadra con un’impresa di pulizie ed è diventato Senatore della Repubblica. Lui è cresciuto, la Lazio no.
Meritiamo ben altro di chi ha ambizioni solo per sé stesso.